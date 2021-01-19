دول الخليج تسجل 1.099.582 حالة تعافٍ من كورونا

واصل عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في دول الخليج ارتفاعه، حيث بلغ حتى صباح اليوم، الثلاثاء 1.099.582 حالة.









ووصل عدد حالات التعافي في دولة الإمارات العربيّة المتحدة إلى 228.364 حالة. بينما بلغ في المملكة العربيّة السعودية 356.848 حالة، وذلك وفقًا لما نشرته "الإمارات نيوز".









أما في الكويت، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 151.496 والبحرين 94.646. وفي عمان وصل عدد حالات التعافي إلى 124.213 حالة.









وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز حاجز الـ95 مليون حالة على مستوى العالم، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".









وتؤكد بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أن العدد الحالي للحالات المعروفة حول العالم على الأقل 95 مليونًا و22 ألف و922 حالة، في حين توفي ما لا يقل عن 2،030،515 شخص على مستوى العالم.







