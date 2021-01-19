تحرير ١٥ محضر مخالفات متنوعة في حملة بالطود بالأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالأقصر برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز،حملة مكبرة لتحقيق الانضباط في الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين والصحه والتفتيش المالي والاداري والمتابعة الميدانية.





واستهدفت الحملة المرور على المخابز بمدينة الطود وحاجر العديسات بحري وشارع المستشفي بالعديسات بحري .





وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوع بينهم ،2 محضر عدم وجود شهادات صحيه و2 محضر نظافة ، ومحضر واحد خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر نقص وزن خبز ، وعمل 8 محاضر لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازيه وتم التصالح الفوري ، و9 محاضر اشغال طريق بقرية العديسات بحري، ورفع جميع الاشغالات التى تعوق الحركه المرورية .





وشدد رئيس مركز ومدينة الطود على استمرارية الحملات بالمركز لضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



