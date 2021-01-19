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رياضة

ريال مدريد يحسم صفقة بديل راموس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:21 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
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محمد السعيد
أكد تقرير إسباني أن النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ وقع على اتفاق مبدئي مع ريال مدريد،للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن ديفيد ألابا وقع على اتفاق مبدئي مع نادي ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ديفيد ألابا وافق على الانضمام إلى ريال مدريد لمدة 4 سنوات، مقابل راتب سنوي يقدر بـ 11 مليون يورو.

كان ريال مدريد دخل في مفاوضات مع ديفيد ألابا خلال الأيام الماضية، تحسبا لرحيل سيرجيو راموس مدافع الفريق، خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
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