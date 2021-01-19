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محافظات

الغردقة تستضيف اليوم مناقشات ليبية للتوصل لاتفاق حول مشروع قاعدة دستورية وقانونية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:15 ص
صدى البلد
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استقبل أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، وسط إجراءات أمنية من مديرية أمن البحر الأحمر ،وفد مشترك مكون من 15 عضوًا في مجلسي النواب الليبي و١٥ عضوًا في المجلس الأعلى للدولة في زيارة تستغرق 4 أيام، للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي، برعاية البعثة الأممية التي تبدأ اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.


وبحسب المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة، فمن المقرر أن تقدم اللجنة تقارير دورية لرئاسة المجلس، على أن تقدم تقريرا نهائيا في موعد أقصاه 40 يومًا.


كان مطار الغردقة الدولي قد استقبل ثلاث رحلات جوية تقل عدد من المسؤولين الليبيين المشاركين في الاجتماعات الخاصة بمناقشة الحوار السياسي الليبي.


وتشهد المنطقة المحيطة بالمنتجع الذي تقام في الاجتماعات تواجدا امنيا ومروريًا لتامين الاجتماعات والمشاركين.

كانت الغردقة قد استضافت في شهر سبتمبر الماضي اجتماعات بين وفود أمنية وعسكرية من ليبيا لتأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، وإنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا ووضع خطط، لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة، وتأمين المواقع النفطية.

وشارك في الاجتماعات قادة عسكريون، وأمنيون تابعون للجيش الوطني ولحكومة الوفاق، وعدد من أمراء الحرب في بعض المدن الليبية وخصوصًا مصراتة.

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