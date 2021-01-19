جواز سفر إياتا.. إجراء جديد للمسافرين عبر طيران الإمارات

وقعت "طيران الإمارات"، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" IATA لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب "جواز سفر إياتا" IATA Travel Pass.





وجواز السفر اياتا هو عبارة عن تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات فحوصات أو لقاحات "كوفيد-19".





وفي بيان لها أشار طيران الإمارات الي أن "جواز سفر إياتا" يتيح لركابها إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، بجانب تمكينهم من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر، إضافة إلى أن التطبيق الجديد سيمكن المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقميًا وبسلاسة طوال تجربة السفر.









ومن المقرر أن تبدا المرحلة من التطبيق في دبي للتحقق من صحة فحص PCR قبل المغادرة، مبينة أنه في هذه المرحلة الأولية، المتوقع أن تبدأ في أبريل المقبل، سيتيح التطبيق لعملاء "طيران الإمارات" المسافرين من دبي مشاركة نتيجة فحص "كوفيد-19" مباشرة مع الناقلة حتى قبل وصولهم إلى المطار، وذلك بنقل التفاصيل تلقائيًا إلى نظام إجراءات السفر.





ومن المنتظر ان يتيح التسجيل المتكامل لمتطلبات السفر، ضمن تطبيق "جواز سفر إياتا"، للركاب الاطلاع على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات بغض النظر عن المكان الذي يسافرون منه.





وسيحتوي التطبيق أيضًا على مراكز الفحص والتطعيم، مما سيسهل على للمسافرين العثور في أماكن انطلاق رحلاتهم على هذه المراكز التي تلبي معايير الفحص ومتطلبات التطعيم لوجهاتهم.





فيما سيمكن التطبيق الجديد المختبرات المعتمدة ومراكز الفحص إرسال نتائج الفحوصات أو شهادات التطعيم بصورة آمنة إلى المسافرين حيث سيقوم السجل العالمي، الذي تتولّاه "إياتا"، بإدارة وإتاحة التدفق الآمن للمعلومات الضرورية بين جميع الجهات ذات الصلة وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.



