بتمويل إيطالي .. تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في الفيوم والمنيا

عقد اليوم ممثلو مشروع"تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في محافظتى الفيوم والمنيا اجتماعا تنسيقيا حول المشروع بمقر الزراعية الآلية بمركز إطسا مع مديري ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية المستهدفة بالفيوم.





وذلك بحضور الدكتور عصام الدين واصف المنسق الوطنى للمشروع ممثلا عن وزارة الزراعة المصرية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية والدكتور جويدو بينيفتو المنسق الدولى للمشروع ممثلا عن معهد سيام بارى الإيطالى.والاستاذ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآليه والدكتور هشام فرج وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية والدكتور خميس حرب منسق والدكتورة ولاء منسق المشروع بالفيوم والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي بالفيوم.





حيث تم الاتفاق على كيفية ابرام العقود بين المنسق القومى ومسئولى الجمعيات فى القريب العاجل نظرا لتحقيق الهدف الانمائى للآلفية الحالية والذى من المتوقع أن يحد من معدل الفقر من خلال دعم الميكنة الزراعية المستدامة وبناء القدرات في مجال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية وتدعيم مراكز ومحطات الميكنة الزراعية وتزويد صغار المزارعين ومتوسطيهم وكذلك الجمعيات الزراعية التعاونية في محافظتى الفيوم والمنيا بنظم الميكنة المستدامة الفعالة والمبتكرة.





جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع"تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في محافظتى الفيوم والمنيا الممول بقرض ايطالى ميسر من الحكومة الأيطالية بقيمة 10 ملايين يورو بالتعاون مع معهد سيام بارى المسئول عن تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمشروع وممثلًا عن الجانب الايطالى في حين يمثل معهد بحوث الهندسة الزراعية وزارة الزراعة المصرية في تنفيذ أعمال المشروع إلى جانب كل من الاتي: قطاع الزراعة الآلية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والإدارة المركزية للتعاونيات.



