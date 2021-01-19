رئيس الشيوخ يهنئ جبالي برئاسة البرلمان: تنسيقا كاملا بين المجلسين وفقا لضوابط الدستور

استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه، اليوم، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذي رافقه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بحضور وكيلي مجلس النواب النائب محمد أبو العينين و المستشار أحمد سعد الدين ، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.





وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة مجلس النواب متمنيًا له التوفيق والسداد فى مهام عمله وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين.





من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا بين مجلسي النواب والشيوخ وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لبيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





كما يستمع إلى بيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.