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برلمان

وزير التعليم العالي : تطوير المناهج و الاهتمام بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات سوق العمل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:04 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد  د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أن وزارته تقوم بتطوير المناهج الدراسية للمنافسة بما يتحقق مع متطلبات سوق العمل المحلي و الدولي و صياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة  الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب و خلال القاء بيانه عن بيان الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة.

ولفت د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلى استحداث برامج للتعليم التكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة والجامعات التكنولوجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومواكبة أساليب التدريب الحديث وتحقيق التميز.

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية هي تحديث جودة التكنولوجيا وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال برامج حديثة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
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