ضياء رشوان : إعداد ميثاق شرف عربي للتعامل الإعلامي بين الدول

تحدث ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن مطالبته بعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب لبحث كيفية التعامل مع الأزمات والحروب التي تواجهها المنطقة، قائلًا إن هذه الدعوة أُرسلت رسميًا إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة.

الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة

وأوضح خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أنه تلقى اتصالات من زملاء أعزاء رحبوا بهذه الدعوة، وكان التأجيل فقط لحين انتهاء الحرب، مضيفا أنه ما إن يتم توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة المقبلة، فسيبدأ التحرك فورًا لعقد الاجتماع.

وأشار إلى أن الهدف الأول من هذا الاجتماع الطارئ هو وضع استراتيجية عربية موحدة لكيفية تعامل الإعلام العربي مع الأزمات التي قد تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف عربي للتعامل الإعلامي بين الدول العربية.