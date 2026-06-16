يارا حسام حسن تكشف كواليس خاصة من حياة والدها

كشفت يارا ابنة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن جوانب إنسانية ومواقف خاصة من حياة والدها، مؤكدة أن شغفه بكرة القدم يتجاوز حدود التدريب والمباريات.



وقالت يارا خلال تصريحات إعلامية، إنها توقعت تعادل منتخب مصر في مواجهة بلجيكا خلال افتتاح مشوار الفراعنة في كأس العالم، مشيرة إلى أنها كانت واثقة من قدرة المنتخب على تقديم أداء قوي .



كما تحدث يارا عن موقفا يعكس مدى ارتباط والدها بكرة القدم، موضحة أنه تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، وبعد خروجه من الملعب توجه إلى غرفة الملابس وبدأ في الحديث إلى قدمه المصابة وكأنها شخص أمامه.



وأضافت أن حسام حسن يضع مصلحة الفريق والنجاح الرياضي فوق أي اعتبارات شخصية، مستشهدة بموقف آخر عندما كان يتولى تدريب أحد الأندية المصرية، حيث خضع لعملية جراحية، لكنه غادر المستشفى فور إفاقته من التخدير متجها إلى الملعب لمتابعة فريقه، قبل أن يشعر بإعياء شديد وينقل مجددا إلى المستشفى.



وأشارت يارا إلى أن والدها يتفاءل كثيرا بابنته الصغرى جنى، كما كان يتفاءل بوالدته الراحلة، موضحة أنه يحرص دائما على طلب الدعاء منها بالتوفيق والنجاح.