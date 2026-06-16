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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق العشري : حسام حسن فاجأنا تكتيكياً أمام بلجيكا ومنح صلاح حرية صنعت الفارق

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن


 

أشاد الكابتن طارق العشري، مدرب حرس الحدود السابق، بالأداء التكتيكي الذي ظهر به منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن خلال مواجهة بلجيكا، مؤكداً أن الجهاز الفني فاجأ الجميع بطريقة اللعب التي اعتمد عليها خلال اللقاء، قائلا إن أغلب المتابعين كانوا يتوقعون اللعب بثلاثة مدافعين، إلا أن حسام حسن اختار أسلوباً مختلفاً أثبت نجاحه على أرض الملعب.

وأضاف العشري، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"،  أن المدير الفني اعتمد على طريقة 4-1-4-1، مع توظيف إمام عاشور في الجبهة اليسرى ومصطفى زيكو في الجبهة اليمنى، بهدف إغلاق الأطراف والحد من خطورة المنافس، إضافة إلى مساندة الظهيرين دفاعياً، متابعا: "حسام بصراحة امبارح فاجئنا، معظم الناس كنا متوقعين إنه يلعب بـ3 ورا مساكين، إنما هو لعب 4-1-4-1"، مؤكداً أن توزيع الأدوار داخل الملعب كان له تأثير واضح في نجاح المنتخب.

وأشار العشري، إلى أن أحد أبرز مفاتيح التفوق تمثل في منح محمد صلاح حرية الحركة داخل الملعب، حيث قال: "وخلى محمد صلاح حر جوه قلب الملعب، صلاح لما بينزل الـ3 أو 4 خطوات دول بيستلم فري ما حدش بيروح معاه". 

 متوقعاً ظهوره بهذا المستوى


وتابع، أن هذه الفكرة منحت قائد المنتخب المساحات التي يحتاجها للتأثير وصناعة الفارق، مؤكداً أن طريقة اللعب التي اختارها حسام حسن "لازم نشيد بيها". كما عبّر العشري عن ثقته الكبيرة في صلاح قبل البطولة، قائلاً إنه كان متوقعاً ظهوره بهذا المستوى، لأن اللاعب يمثل أيقونة للمنتخب وقائداً مؤثراً داخل غرفة الملابس، موضحاً أن وجوده يساعد الجهاز الفني بشكل كبير وأنه يؤدي دوراً مهماً داخل المجموعة.

طارق العشري حرس الحدود حسام حسن بلجيكا الملعب

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