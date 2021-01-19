أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تعاملات الثلاثاء

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 19-1-2021:
سجل الدولار الامريكي
للشراء 15.63 جنيه
والبيع 15.73 جنيه
سجل اليورو
للشراء 18.8732 جنيه
والبيع 19.0616 جنيه
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سجل الجنيه الاسترليني
للشراء 21.2177 جنيه
البيع 21.4148 جنيه
سجل الدولار الكندى
للشراء 12.2511 جنيه
والبيع 12.3673 جنيه
سجل الكرون الدانمركى
للشراء 2.5369 جنيه
والبيع 2.5625 جنيه
سجل الكرون النرويجي
للشراء 1.8173 جنيه
والبيع 1.8432 جنيه
سجلت الكرونا السويدية
للشراء 1.8595 جنيه
البيع 1.882 جنيه
سجل الفرنك السويسرى
للشراء 17.5303 جنيه
البيع 17.698 جنيه
سجل الين اليابانى
للشراء 15.0173 جنيه
البيع 15.1746 جنيه
سجل الدولار الأسترالى
للشراء 11.9945 جنيه
والبيع 12.1514 جنيه