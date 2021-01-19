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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:30 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 19-1-2021:
سجل الدولار الامريكي
للشراء 15.63 جنيه
والبيع 15.73 جنيه

‏سجل اليورو
للشراء 18.8732 جنيه
والبيع 19.0616 جنيه


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سجل الجنيه الاسترليني
للشراء 21.2177 جنيه
البيع 21.4148 جنيه


سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏
للشراء 12.2511 جنيه
والبيع 12.3673 جنيه


‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏
للشراء 2.5369 جنيه
والبيع 2.5625 جنيه


سجل الكرون النرويجي
للشراء 1.8173 جنيه
والبيع 1.8432 جنيه


سجلت الكرونا السويدية
للشراء 1.8595 جنيه
البيع 1.882 جنيه


‏سجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏
للشراء 17.5303 جنيه
البيع 17.698 جنيه


سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏
للشراء 15.0173 جنيه
البيع 15.1746 جنيه


سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏
للشراء 11.9945 جنيه
والبيع 12.1514 جنيه
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