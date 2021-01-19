أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تعاملات الثلاثاء

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.









أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 19-1-2021:



سجل الدولار الامريكي

للشراء 15.63 جنيه

والبيع 15.73 جنيه





‏سجل اليورو

للشراء 18.8732 جنيه

والبيع 19.0616 جنيه









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سجل الجنيه الاسترليني

للشراء 21.2177 جنيه

البيع 21.4148 جنيه









سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏

للشراء 12.2511 جنيه

والبيع 12.3673 جنيه









‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏

للشراء 2.5369 جنيه

والبيع 2.5625 جنيه









سجل الكرون النرويجي

للشراء 1.8173 جنيه

والبيع 1.8432 جنيه









سجلت الكرونا السويدية

للشراء 1.8595 جنيه

البيع 1.882 جنيه









‏سجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏

للشراء 17.5303 جنيه

البيع 17.698 جنيه









سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏

للشراء 15.0173 جنيه

البيع 15.1746 جنيه









سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏

للشراء 11.9945 جنيه