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اقتصاد

ننشر سعر الدولار في البنوك اليوم 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:12 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-1-2021؛ بعد ارتفاعه أمس بمعدل قرشين اثنين منذ السبت الماضي؛ علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري مسجلا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

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وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه في بنوك " الأهلي المتحد، القاهرة،عودة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه لبيع في بنوك " الاسكندرية، سايب، الاستثمار العربي، التجاري وفا إيجيبت، HSBC، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، الكويت الوطني، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، المصرف المتحد،التجاري الدوليCIB، بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المشرق، الأهلي اليوناني، الأهلي الكويتي، البركة، التنمية الصناعية، العربي الافريقي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " العربي، ابوظبي الاول، المصرف العربي الدولي،ABCـ"

وجاء أعلي سعر لـ الدولار في بنك فيصل الاسلامي مسجلا 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع و البنك الزراعي المصري حو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع


 


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