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محافظات

محافظ الشرقية وأعضاء برلمان الشباب يتفقدون أعمال التطوير والتجميل بمدخل أبو كبير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:10 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

اصطحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من أعضاء برلمان شباب الشرقية في جولة تفقدية بمركز ومدينة أبو كبير لمتابعة عدد المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة .


بدأ المحافظ ومرافقوه الجولة بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل مدينة أبو كبير والمُقامة بتكلفة 450 ألف جنية، مؤكدًا أنه تم ضع خطة لتطوير وتجميل عدد من الميادين والشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال رفع كفاءة الطرق، بتوسعتها وإعادة رصفها وبناء الأسوار على جانبي الطرق وعمل بوابات لمداخل المراكز والمدن وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها وإقامة أسواق حضارية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدن المحافظة.


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واستمع محافظ الشرقية من محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير لشرح تفصيلي عن طبيعة أعمال التجميل الجاري تنفيذها بالمدينة والتي تبدأ من البوابة الرئيسية وصولًا لميدان متولي سعد بمسافة 900 متر، حيث تمت الإشارة إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للبلاط الفرعوني وتركيب رخام على بوابة المدخل وطلاء ودهان الأسوار والبلدورات على جانبي الطريق ورفع أعمدة الإنارة المتهالكة وإستبدالها بأخري جديدة وتشجير الفراغات بأشجار الزينة وذلك بتكلفة 450 ألف جنية لإعادة الطابع الحضاري والجمالي لمدخل المدينة .

 

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعه الانتهاء من اعمال التطوير الجارية في أسرع وقت مع إلزام العاملين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية أمام المواطنين.

 

علي جانب أخر أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوجه الأجهزة التنفيذية بكامل طاقتها لمواجهة جائحة كورونا .

 

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل  وزاره الشباب والرياضة  أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية نظمت المديرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ندوه بعنوان ( كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( أون لاين ) اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر على صفحه مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.


وأوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة بالشرقية بإلقاء الندوة وذلك لتوعية العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية والشباب بكيفية إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتقديم بعض النصائح الهامة للحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

محافظ الشرقية وأعضاء برلمان الشباب يتفقدون أعمال التطوير والتجميل بمدخل أبو كبير
محافظ الشرقية وأعضاء برلمان الشباب يتفقدون أعمال التطوير والتجميل بمدخل أبو كبير
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