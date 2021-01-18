محافظ الشرقية: ننفذ 265 مشروعا باستثمارات 24.مليار جنيه

واستعرض خلال لقائه بأعضاء برلمان شباب الشرقية ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام الخطة الإستراتيجية للمحافظة مؤكدًا أنه قام بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة للنهوض بكافة مجالات العمل بها وذلك بعد اعداد قاعدة بيانات مدققه بكل قطاع خدمي وتنموي للتعرف علي نقاط القوة والضعف والبدء فورا في تنفيذ الخطة للقضاء على كل المشكلات التي يعاني منها المواطنين من أبناء المحافظة.





اقرأ أيضا:





وأشار إلي أن الشرقية تُعد من أولي المحافظات التي قامت بوضع خطة استراتيجية وإتخذت المنهج العلمي في إدارة الملفات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين حيث أنها تتسم بقابليتها للتعديل طبقا لما يستجد من أعمال ، موضحا أنه جاري تنفيذ 265 مشروع تنموي وخدمي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق – التعليم – الصحة – الشباب والرياضة – الكهرباء – الغاز الطبيعي – التموين) بتكلفة 24 مليار و263 مليون جنيه بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف محافظ الشرقية أنه يواصل جولاته الميدانية بمختلف مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بإعتبارها من المشروعات التي تمس حياه المواطنين، لافتا إلى أنه من المقرر نهاية عام 2022 يصل إجمالي عدد القرى التي يتم تغطيتها بالصرف الصحي إلى 301 قرية، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ 8 مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة تصل إلى مليار و282 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف للقرى التي تعاني من نقص في المياه.







وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة استطاعت أن تنجح في الحد من انتشار الفيروس داخل المحافظة على الرغم من أنها تعد ثالث محافظة من حيث التعداد السكاني وبها 4 مدن صناعية تضم 6000 مصنع ويتردد عليها 600 ألف مواطن وذلك نتيجة الالتزام بالتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والتعاون والتنسيق الكامل مع ممثلي جمعيات المستثمرين لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمنشآت الصناعية.







وأعلن المحافظ عن إنشاء أحياء جديدة داخل مدن الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات عليها لينقل اليها سكان المناطق العشوائية والمتهالكة وتسهم في فتح محاور مرورية جديدة لتخفيف حدة الزحام داخل المدن.







واستعرض الدكتور أحمد عبد المعطي خطوات تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل المحافظة كونه أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ويأتي ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري، وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.







وأشار نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية وتوصيل كابلات الفايبر للمصالح الحكومية وتوفير أجهزة الكمبيوتر بالماسح الضوئي لتهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ المنظومة بالشكل المناسب بالإضافة الي دعم المنظومة المرورية والأمنية بكاميرات مراقبة وربط جميع السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية بنظام الـ GPS لإحكام الرقابة والسيطرة وتحقيق الاستفادة منها لتحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين فضلا عن تفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي حالات تعد بالبناء العشوائي أو بالمخالفة للقانون.







وشهد اللقاء جلسة حوار مفتوحة بين المحافظ والشباب استمع فيها لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء ليؤكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي يبذل قصاري جهده للانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة لنيل رضا المواطنين وتلبية طموحاتهم.





و قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله اليوم لأعضاء برلمان الشرقية والاستماع لكافة أرائهم والتعرف علي مقترحاتهم بصدر رحب، مشيرا الى أن المديرية تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة للشباب لإبراز ما لديهم من إمكانيات وقدرات لدفعهم نحو المشاركة السياسية والاجتماعية فهم طاقة إيجابية تساهم في بناء الوطن.