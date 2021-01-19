ظهور كاتي بيري بوزن زائد بعد فترة من ولادتها .. صور

التقطت عدسات الباباراتزي صورا للنجمة العالمية كاتي بيري اثناء تجولها في الشوارع الامريكية وهي ترتدي الماسك الطبي بوزن زائد بعد مرور عدة أسابيع على وضع طفلتها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كاتي بيري وأورلاندو بلوم يسكنان في فيلا يقدر ثمنها بـ 14 مليون دولار أمريكي، تتميز بتواجدها في مكان معزول.





وأضافت الصحيفة البريطانية أن كاتي بيري وأورلاندو بلوم بهذا سيصبحان جيرانا لأهم نجوم هوليوود منهم المغنية الأمريكية اريانا غراندي والين دي جينيرس وأوبرا وينفري.





ونفى موقع gossip cop التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لإقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم قبل وباء كورونا.





وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر، مستندة إلى زياتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الأهرامات وواحة سيوة.







