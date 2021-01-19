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محافظات

بعد تطوير شوارع الكيلو 4| سكرتير مطروح يتابع تأثير الامطار على المنطقة..صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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أيمن محمود
كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، لتفقد منطقة الكيلو 4 وشارع الاذاعة ، للوقوف على نتائج أعمال رفع كفاءة شارع الاذاعة والاطمئنان على عدم  تأثر المنطقة واعمال التطوير بعد مياه الامطار  التى شهدتها مدينة مرسى مطروح صباح اليوم الثلاثاء.  


وأكد السكرتير العام المساعد بمطروح ، أن ذلك ياتى فى إطار متابعة كافة الاجراءات التى اتخذتها المحافظة لرفع كفاءة منطقة الكيلو 4 ، للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات وتلافى كافة سلبيات موجه الطقس غير المستقر التى شهدتها مطروح فى نوفمبر الماضى، والتي وصلت إلى حد السيول فى بعض المناطق .

وكذلك متابعة نتائج الجهود فى رفع مستوى عدد من الطرق والشوارع  المتضررة لتيسير حركة  الطرق و منع تراكمات مياه الأمطار .

يذكر  أن محافظة مطروح  شهدت صباح اليوم الثلاثاء هطول أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، تسببت في وجود تجمعات لمياه الأمطار  بالشوارع خاصة التى لا تحتوى على الصرف الصحي ، كما استمر  ايقاف اعمال الصيد والملاحة البحرية  بالبحر تزامنا مع  موجه الطقس السيء ونواة الفيضة الكبرى.

وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح  بسحب   تجمعات مياه الأمطار من الشوارع . 

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجية لرؤساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .
بعد تطوير شوارع الكيلو 4| سكرتير مطروح يتابع تأثير الامطار على المنطقة..صور
بعد تطوير شوارع الكيلو 4| سكرتير مطروح يتابع تأثير الامطار على المنطقة..صور
بعد تطوير شوارع الكيلو 4| سكرتير مطروح يتابع تأثير الامطار على المنطقة..صور
بعد تطوير شوارع الكيلو 4| سكرتير مطروح يتابع تأثير الامطار على المنطقة..صور
بعد تطوير شوارع الكيلو 4| سكرتير مطروح يتابع تأثير الامطار على المنطقة..صور
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