مهنهم ستختفي.. نائب يطالب وزير التعليم العالي بوقف تخريج دفعات جديدة من كليات التجارة والحقوق

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن أكثر طلبات الوظائف هم من خريجي الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك 7 وظائف سوف تختفي من منطقة الشرق الأوسط منها المحاسبون وغيرهم والمحامون، ولكن ما زلنا نخرج آلافا منهم ولم نر خريجا يواكب سوق العصر المتوقعة، ولذلك لدينا إشكالية بين السوق والتعليم.









وتساءل النائب: "لماذا لا يكون في المحلة الكبرى كلية للنسيج والصباغة والملابس؟ ولماذا لا يكون في الأقصر كلية لترميم الآثار والحفريات وغيرها؟".









وطالب بتحسين رواتب أعضاء هيئات التدريس، كما تساءل: "لماذا لم يتم تسليم أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة المساكن الخاصة بهم في الشيخ زايد على الرغم من أنهم دفعوا الأموال من أكثر من 6 سنوات".









جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وتعقيبا على بيان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.