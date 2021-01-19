أبو العينين وكيل مجلس النواب: ترتيبنا في البحث العلمي يحتاج إلى دراسة وخطة لوضع حل لهذه الإشكالية.. ولابد من وجود مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب:

أرقام براءات الاختراع "متواضعة" ويجب زيادة مكافآت المبدعين

يجب وجود ربط بين الجامعات والمشروعات في كل المجالات





أكد النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب، أن البحث العلمى قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية.





وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن أرقام براءات الاختراع "متواضعة".





وأضاف أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجيع للمبدعين لابد وأن تؤخذ بصورة أفضل، مطالبا بأن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج".









وتساءل وكيل مجلس النواب: "هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور في المشروعات حتى يكون لها دخل؟"، مشيرا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات في كل المجالات يكون له مردود إيجابي في زيادة الموارد.





ولفت "أبو العينين" إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة في اختيار المتقدمين إليها، حيث يتم وفقا لاختبارات قدرات وهي طريقة حديثة، متسائلا: "هل سيكون للجامعات الحكومية حظ في هذا النظام؟".





وشدد وكيل البرلمان، على أهمية ربط البحث العلمي بالبيئة والمجتمع، مطالبا في الوقت ذاته بالعمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات.