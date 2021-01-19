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برلمان

أبو العينين وكيل مجلس النواب: البحث العلمى قضية أمن قومي وأرقام براءات الاختراع «متواضعة» ويجب زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:59 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح
  • النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة:
  •  جامعة الملك سلمان بها طريقة حديثة في اختيار المتقدمين إليها
  • يجب ربط البحث العلمي بالبيئة والمجتمع والمجتمع

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن البحث العلمى قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية.

وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن أرقام براءات الاختراع "متواضعة".

وأضاف أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجيع للمبدعين لابد وأن تؤخذ بصورة أفضل، مطالبا بأن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج".


وتساءل وكيل مجلس النواب: "هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور في المشروعات حتى يكون لها دخل؟"، مشيرا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات في كل المجالات يكون له مردود إيجابي في زيادة الموارد.

ولفت "أبو العينين" إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة في اختيار المتقدمين إليها، حيث يتم وفقا لاختبارات قدرات وهي طريقة حديثة، متسائلا: "هل سيكون للجامعات الحكومية حظ في هذا النظام؟".

وشدد وكيل البرلمان، على أهمية ربط البحث العلمي بالبيئة والمجتمع ، مطالبا في الوقت ذاته بالعمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات.
أبو العينين وكيل مجلس النواب: البحث العلمى قضية أمن قومي وأرقام براءات الاختراع «متواضعة» ويجب زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات
أبو العينين وكيل مجلس النواب: البحث العلمى قضية أمن قومي وأرقام براءات الاختراع «متواضعة» ويجب زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات
أبو العينين وكيل مجلس النواب: البحث العلمى قضية أمن قومي وأرقام براءات الاختراع «متواضعة» ويجب زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات
أبو العينين وكيل مجلس النواب: البحث العلمى قضية أمن قومي وأرقام براءات الاختراع «متواضعة» ويجب زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات
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