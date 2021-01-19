النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب: البحث العلمى قضية أمن قومي.. يجب وجود ربط بين الجامعات والمشروعات في كل المجالات.. ولابد من زيادة مكافآت المبدعين

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب:

أرقام براءات الاختراع "متواضعة" ويجب زيادة مكافآت المبدعين

جامعة الملك سلمان بها طريقة حديثة في اختيار المتقدمين إليها

يجب ربط البحث العلمي بالبيئة والمجتمع

لابد من مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج"





أكد النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب، أن البحث العلمى قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية.





وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن أرقام براءات الاختراع "متواضعة".





وأضاف أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجيع للمبدعين لابد وأن تؤخذ بصورة أفضل، مطالبا بأن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج".





وتساءل وكيل مجلس النواب: "هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور في المشروعات حتى يكون لها دخل؟"، مشيرا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات في كل المجالات يكون له مردود إيجابي في زيادة الموارد.









ولفت "أبو العينين" إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة في اختيار المتقدمين إليها، حيث يتم وفقا لاختبارات قدرات وهي طريقة حديثة، متسائلا: "هل سيكون للجامعات الحكومية حظ في هذا النظام؟".





وشدد وكيل البرلمان، على أهمية ربط البحث العلمي بالبيئة والمجتمع، مطالبا في الوقت ذاته بالعمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد عرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أنه تم قطع أشواط كثيرة في هذا المجال.





جاء خلال الجلسة العامة وخلال إلقاء بيانه عن بيان الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، وقال: "سنواصل التطوير خلال المرحلة القادمة ونستكمل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة خلال المرحلة القادمة"، مضيفًا: "نواب لجنة التعليم كانوا خير عون لنا ونتطلع للتعاون مع اللجنة خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات".





ولفت إلى أن تطبيق وزارته برنامج تطوير منظومة التعليم العالي والجامعي والارتقاء بجودة التعليم وتحسين جودة التعليم التكنولوجي، وتابع: "برنامج الحكومة حصل على ثقة المجلس وعرض بيان مقارن بين 2018 و2020 وزيادة موازنات التعليم وزيادة عدد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمعاهد بخلاف الجامعات الأهلية وزيادة عدد فروع الجامعات الأهلية"، لافتا إلى وجود 4 فروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة عدد هيئة التدريس بالجامعات والمبعوثين بالخارج.





وحول الاستثمارات في مجال التعليم، قال إن هناك 15 مشروعا قوميا في جامعات حكومية وأهلية وجامعات تكنولوجية تصل الاستثمارات فيها إلى 49 مليار جنيه بخلاف 35 مليار جنيه استثمار في الجامعات الحكومية.





وأضاف أن إجمالي الاستثمارات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة السابقة وصلت إلى 151 ونصف المليار جنيه، وكان الدكتور خالد عبد الغفار بدأ بتوجيه التهنئة للنواب، داعيا الله أن يوفقهم في المجال التشريعي والرقابي.