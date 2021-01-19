محافظ كفر الشيخ عن تعليق مواطني المحافظة لافتات شكر للأطباء: في غاية الأهمية

قال محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا كانت قوية جدًا فى المستشفيات، وتم عمل مستشفى عزل في بلطيم لأول مرة بالمحافظة والمنظومة الصحية كلها تشاركت مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة الجائحة الأولى وعدت بسلام بأقل الأضرار.





وأضاف محافظ كفر الشيخ في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن بعض المواطنين اقترحوا فكرة اللافتات التى كتبوها وتعليقاها فى الشوارع للتعبير عن حبهم وتقديرهم للأطباء، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ تتميز ببرودة الجو وتقلب الطقس مما يجعل الأمر فى غاية الأهمية.





ولفت إلى أن هناك بعض الأطباء والممرضين موجودون في مستشفيات العزل لمدة أكبر من مواعيد عملهم لخدمة المواطنين والمرضى، ولذلك عبر المواطنين عن شعورهم بالامتنان لهم وكتبوا لافتات شكر للأطقم الطبية بالشوارع.



