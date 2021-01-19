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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تزف خبرا سارا لـ الدول الفقيرة بشأن لقاحات كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:52 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية تزف خبرا سارا لـ الدول الفقيرة بشأن لقاحا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن تحالف كوفاكس وفر ملياري لقاح منها 1.3 مليار للدول الفقيرة.

وكشفت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يعد بآلية لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاح.

وقالت مسؤولة الصحة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يريد إنشاء آلية تسمح بمشاركة فائض لقاحات كوفيد -19 مع الدول المجاورة الأفقر وأفريقيا، في خطوة قد تقوض خطة عالمية بقيادة منظمة الصحة العالمية.

وحصل الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، بالفعل على ما يقرب من 2.3 مليار لقاح كوفيد-19 من ست شركات، على الرغم من أن معظمهم لا يزال بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، لمشرعي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء "نحن نعمل مع الدول الأعضاء لاقتراح آلية أوروبية لمشاركة اللقاحات خارج حدودنا".

وشددت على أن الآلية ستوصل اللقاحات إلى البلدان الفقيرة "قبل أن يعمل كوفاكس بشكل كامل"، في إشارة إلى المخطط العالمي الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية والذي تم إنشاؤه في العام لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وساعد كوفاكس بالفعل حتى الآن لتأمين اللقاحات. في ديسمبر، أعلنت عن صفقات لحوالي ملياري جرعة، لكن الجزء الأكبر من هذه اللقاحات تعهدت به شركات تصنيع اللقاحات بموجب اتفاقيات غير ملزمة لأن كوفاكس يعاني حاليًا من نقص في المال لحجزها مسبقًا.
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