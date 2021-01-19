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أخبار العالم

تحصين 1.2 مليون شخص من فيروس كورونا فى دول الخليج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:25 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلن مجلس الصحة الخليجي، أنه تم  تحصين مليون وربع المليون شخص من فيروس كورونا المستجد، بدول الخليج العربي.

وذكر المجلس –عبر تويتر- وفقا لما نشرته صحيفة عاجل، أنه تم منح اللقاح لـ«1.275.400» شخص بدول الخليج العربي.

وحول وضع فيروس كورونا في دول الخليج أوضح المجلس أن نسب الشفاء من «كوفيد -١٩» في دول المجلس، كانت كالتالي: السعودية 97.7%، والبحرين  96.6%، والإمارات 89%، وسلطنة عُمان 94.1%، والكويت 95.7%، وقطر: 97.6%.

وكانت واصلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في دول الخليج ارتفاعها، حيث بلغ حتى صباح اليوم، الثلاثاء 1.099.582 حالة.

ووصل عدد حالات التعافي في دولة الإمارات العربيّة المتحدة إلى 228.364 حالة. بينما بلغ في المملكة العربيّة السعودية 356.848 حالة، وذلك وفقًا لما نشرته "الإمارات نيوز".

أما في الكويت، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 151.496 والبحرين 94.646. وفي عمان وصل عدد حالات التعافي إلى 124.213 حالة.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز حاجز الـ95 مليون حالة على مستوى العالم، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".
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