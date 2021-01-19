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أخبار البلد

الزراعة: "المركزي لتحليل متبقيات المبيدات" ينفذ دورة للمتخصصين من الكاميرون

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
افتتحت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات الدورة التدريبية، التي تنفذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بعنوان: "التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء"، لعدد من المتدربين من جمهورية الكاميرون.

وأشارت مدير المعمل إلى أن ذلك يأتي في ظل سعي المعمل، لتقديم خدماته المختلفة للدول الأفريقية الشقيقة وبالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي يشمل  طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، وذلك  في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي على مدار شهر كامل، بهدف  نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء.
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