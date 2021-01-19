انعقاد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وعضوية وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ، وتناول الإجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشأن الدراسات العليا والبحوث .





ومن أهمها الموافقة علي تسجيل مجموعة من خطط البحوث بمرحلة الماجستير بكلية السياحة والفنادق ، كما تم الموافقة على عدم تحمل الطالب أي مصروفات إضافية إذا إجتاز مناقشة الرسالة العلمية بنجاح .



