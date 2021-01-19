"نقابة الصيادلة": استمرار تقديم خصم 40% للأعضاء على MBA وDBA وتحويل الدراسة لـ أون لاين

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وتقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ لمدير إدارة مكافحة المخدرات ضد 13موقع يقومون ببيع الادوية عبر الانترنت، مطالبة باتخاذ اللازم لضبط القائمين على هذه المواقع والتى تبيع الادوية بدون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 .





وأوضحت النقابة إن هذه المواقع الإلكترونية والتي تم حصر بعضها هى 1- صيدليات غازي 2- تطبيق يداوي 3- صيدليتي 4- دليل الأدوية الشامل 5- الروشتية 6- علاجي 7- بالشفا 8- تسوق من الصيدلية

9- دواء 10- يداوي 11- مزمن 12- كارت وياك 13- فيزيتا.





وأكدت نقابة الصيادلة فى بلاغها ان هذه المواقع كيانات سرطانية يمكن ان تتخذ من المواقع الالكترونية ستارا لترويج الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لشباب مصر ليقع فريسه للإدمان .





وشددت النقابة على أن الصيدليات المرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الصحة هي المنفذ الشرعي الوحيد لصرف جميع الأدوية وتخضع بالتالي لضوابط الرقابة من إدارة التفتيش الصيدلي .





الجدير بالذكر ان نقابة الصيادلة سبق وتقدمت بعدة بلاغات للنائب العام وجهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت ضد ال13تطبيق السابق ذكرهم، وتاتى تلك الإجراءات فى اطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث انها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

بناء علي التعاون المشترك والمستمر بين نقابة الصيادلة والاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري - فرع القرية الذكية، تعلن نقابة الصيادلة عن استمرار تقديم خصم 40 % لأعضاء النقابة علي البرامج الدراسية التالية :