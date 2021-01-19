ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نواب البرلمان يشنون هجوما حادا على أسامة هيكل.. ومطالب بإلغاء وزارة الدولة للإعلام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:11 م
اسامة هيكل
اسامة هيكل
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
شن أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، متهمين إياه بعدم تقديم أي جديد منذ توليه مهام منصبه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة برنامج وزارة الدولة للإعلام، بحضور أسامة هيكل.

واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة".

ووجه النائب اتهاما آخرا للوزير، قائلا: انتجت "فيلم هو وسط البلد"، وتم شراء شقق في العجوزة علشان تكون الخلفية في التصوير نيلية.

من جانبه أكد تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالمجلس، أن الوزارة لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، قائلا:لا داعي لوجود وزارة دولة للإعلام.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد أي حل للمشكلات الخاصة بالإعلام حتى الآن، مؤكدا أن أسامة هيكل حين كان وزيرا للإعلام وهو يعلم الإشكاليات ولكنه لم يقدم أي حلول.
 
وقال محمود بدر، عضو مجلس النواب: ما سمعناه من الوزير أسامة هيكل خلال الجلسة ما هو إلا تسويف لكل الحلول، مشيرا إلى أن الوزراء السابقين في جلسة أمس، كانوا يعرضون ما تم إنجازه وما سيتم بعد ذلك.

وطالبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستقالة الوزير من منصبه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم أي نتائج على الأرض حتى الآن.

بدورها كشفت الإعلامية هند رشاد، عن وجود مشكلات كثيرة داخل ماسبيرو، قائلة: احنا بنجمع من بعض علشان نعمل الديكور، وعلشان نبعت عربية تجيب الضيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كواليس استقالة المستشار الإعلامي لـ وزارة الدولة للإعلام من منصبه

نائب برلماني: المعارضة هي الضلع الأساسي في العملية التشريعية.. فيديو

محمد شردي بعد اقتحام الكونجرس: أمريكا شهدت في يوم ما عانته مصر سنوات

نواب القائمة يؤدون اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية

رئيس مجلس النواب يغلق باب المناقشة على بيان وزير التعليم العالي

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور

إصابة محمد مجدي أفشة بـ مران الأهلي

إعلان تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن