نواب البرلمان يشنون هجوما حادا على أسامة هيكل.. ومطالب بإلغاء وزارة الدولة للإعلام

شن أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، متهمين إياه بعدم تقديم أي جديد منذ توليه مهام منصبه.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة برنامج وزارة الدولة للإعلام، بحضور أسامة هيكل.





واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة".





ووجه النائب اتهاما آخرا للوزير، قائلا: انتجت "فيلم هو وسط البلد"، وتم شراء شقق في العجوزة علشان تكون الخلفية في التصوير نيلية.





من جانبه أكد تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالمجلس، أن الوزارة لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، قائلا:لا داعي لوجود وزارة دولة للإعلام.





وأشار عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد أي حل للمشكلات الخاصة بالإعلام حتى الآن، مؤكدا أن أسامة هيكل حين كان وزيرا للإعلام وهو يعلم الإشكاليات ولكنه لم يقدم أي حلول.

وقال محمود بدر، عضو مجلس النواب: ما سمعناه من الوزير أسامة هيكل خلال الجلسة ما هو إلا تسويف لكل الحلول، مشيرا إلى أن الوزراء السابقين في جلسة أمس، كانوا يعرضون ما تم إنجازه وما سيتم بعد ذلك.





وطالبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستقالة الوزير من منصبه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم أي نتائج على الأرض حتى الآن.



