القائم بـ أعمال السفير السويدي يتحدث عن فوز منتخب بلاده على مصر بمونديال اليد

أعرب القائم بأعمال السفير السويدي بالقاهرة بيرأكسل فريلينغسدورف عن سعادته بفوز المنتخب السويدي على نظيره المصري أمس، مؤكدا أن هذه المباراة شهدت منافسة بين أفضل فريقين في البطولة .





كما أعرب فريلينغسدورف عن أمله في أن يلتقي الفريقان مجددا بنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد.





وعبر فريلينغسدورف عن سعادته البالغة بمشاهدة المباراة برفقة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي الذي بذل جهدا رائعا في تنظيم هذه البطولة خصوصا خلال هذه الفترة العصيبة التي يشهدها العالم أجمع ولكن في اعتقاده أيضا أن هذه البطولة جلبت السعادة للعالم .





واختتم فريلينغسدورف تصريحه بأن المنتخب السويدي يتفاءل بإقامة البطولة في مصر حيث تمكن من الاستحواذ على كأس العالم عندما احتضنت مصر البطولة للمرة الأولى في نسختها السادسة عشرة عام 1999.