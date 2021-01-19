رئيس بني سويف التكنولوجية لـ سفير بيلاروسيا: ستكون من أهم الجامعات





استقبل الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية ، بمكتبه، السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا لدى مصر على رأس وفد من السفارة البيلاروسية خلال زيارته الأولى للجامعة ، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والدكتور محمد قايد عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ورؤساء ومنسقي الأقسام وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم التكنولوجي والصناعة.





وخلال زيارته للجامعة شاهد السفير البيلاروسي والوفد المرافق له لعرض تقديمي (بريزنتيشن) عن جامعة بنى سويف التكنولوجية كما استمع لشرح مفصل من بعض طلاب الجامعة للتعريف بالبرامج الدراسية وتجربتهم داخل الجامعة إلى جانب طموحاتهم في حياتهم العملية بعد التخرج، وقد اتسم أداء الطلاب بالتميز والاحترافية خلال العرض، لاسيما وأن الطلاب قدموا أنفسهم وأفكارهم باللغة الإنجليزية.

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وأوضح رئيس الجامعة للسفير البيلاروسي خلال الجولة التفقدية بالجامعة أن جامعة بنى سويف التكنولوجية لديها ما يؤهلها لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط لتنوع برامجها العلمية التي تخدم سوق العمل بالإضافة إلى معاملها الدراسية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة كما أن الجامعة لديها شراكات دولية مع جامعات عالمية كجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) بالإضافة إلي العلاقات والشراكات مع المؤسسات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.





وأعرب عبد القادر عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع بيلاروسيا والاستفادة من بعض الخبرات الموجودة لديها فى مجال التصنيع وكذا تكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب، حيث أن تطوير وتحديث الصناعة المصرية تمثل أولوية للحكومة خلال الفترة الحالية، فى ظل تركيز واهتمام كبير بهذا الملف من الرئيس السيسى.





وأكد رئيس الجامعة إلى التطلع لتبادل الزيارات بين جامعة بنى سويف التكنولوجية وجامعات بيلاروسيا خاصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاكتساب وتبادل الخبرات مشيرًا أن الانفتاح على الثقافات العالمية أحد مسارات التعاون مع بيلاوسيا، حيث أن ثقافات اوروبا تشكل محورًا حضاريًا في التاريخ العالمي.





وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور سيد عبد القادر درع الجامعة إلى السفير البيلاروسي تقديرًا لزيارته، كما قدم السفير الشكر لرئيس الجامعة مؤكدًا انه سيكون هناك تعاون مثمر بين السفارة وجامعة بنى سويف التكنولوجية، وأعرب عن شكره لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال وأبدى إعجابه بجامعة بنى سويف التكنولوجية وتنوع برامجها مؤكدًا انه يتطلع إلى إتاحة التعاون المشترك مع جامعة بنى سويف التكنولوجية في المجالات المختلفة.