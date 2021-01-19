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برلمان

أميرة أبوشقة: المعارضة هي تكاتف وتعاون لبناء الدولة.. وليست تراشقا بالألفاظ

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:07 م
النائبه اميره ابوشقه
النائبه اميره ابوشقه
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن المعارضة ليست تراشقا بالألفاظ واتهامات متبادلة، وإنما التكاتف بين المؤيدين والمعارضين لبناء دولة ديمقراطية حديثة، واستشهدت بتاريخ حزب الوفد الذي حاز الاغلبيه البرلمانيه فيما مضى وشكل الحكومة ولا غضاضة من تعاون كل القوى بهدف بناء الدوله المصريه.

وأضافت أبو شقة في كلمتها في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، أن خطة عمل وأهداف وزارة الدولة للإعلام المنشور على صفحتها على الفيس بوك تؤكد على ضرورة الارتقاء بالإعلام على المستوى الدولي، متسائلة عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة للارتقاء بالإعلام على المستوى الدولي.

وتابعت النائبة،  أن عددا من الدول عددها سنوات أصبح الإعلام مصدر دخل قومي لها بالإضافة إلى تقديم منتج جيد، ونحن لانعرف عن استراتيجية الإعلام الا مسلسلات رمضان وبرامج لاتمت بالواقع بصلة. 

ولفتت إلى أن رئيس الحكومة أمس الاثنين ذكر عدد من النقاط التنموية دللت عليها المؤشرات الاقتصادية في تطور لعدد من المجالات، مشددة على ضرورة اتباع المنهج العلمي المدروس والاستعانة بخبراء قادرين على إدارة الملف والارتقاء بالخطاب الإعلامي.
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