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قبل تنصيب بايدن.. إضاءة "حقل الأعلام" بحوالي 200 ألف علم وسط واشنطن.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:56 م
بايدن
بايدن
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إضاءة "حقل الأعلام" بحوالي 200 ألف علم، بـ 56 عمود إنارة تكريمًا للولايات وأقاليم الدولة على طول متنزه ناشونال مول، أمام النصب التذكاري وسط العاصمة واشنطن.

ونظمت العرض اللجنة الخاصة لتنصيب الرئيس بمناسبة أداء اليمين للرئيس المنتخب جو بايدن وتمثل الأعلام الشعب الأمريكي، الذي لن يتمكن من حضور الحفل يوم غد الأربعاء بسبب كورونا.

ووسط إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة وانقسام حاد للمجتمع الأمريكي يستعد الأمريكيون بقلق عميق لتنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن وتولي مقاليد البيت الأبيض، محاولًا التغلب على التحديات الأمنية الناجمة عن الانقسامات العميقة في المجتمع الأمريكي، فضلًا عن الأخطار الخارجية المتنوعة.

ينصب جو بايدن في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أغلقت (واشنطن) العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني، في محاولة لمنع حصول أي اعتداء على غرار الهجوم الذي قادته مجموعات يمينية متطرفة واقتحام الكونجرس أثناء المصادقة على انتخاب بايدن في 6 يناير الحالي.
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