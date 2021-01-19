قبل تنصيب بايدن.. إضاءة "حقل الأعلام" بحوالي 200 ألف علم وسط واشنطن.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إضاءة "حقل الأعلام" بحوالي 200 ألف علم، بـ 56 عمود إنارة تكريمًا للولايات وأقاليم الدولة على طول متنزه ناشونال مول، أمام النصب التذكاري وسط العاصمة واشنطن.





ونظمت العرض اللجنة الخاصة لتنصيب الرئيس بمناسبة أداء اليمين للرئيس المنتخب جو بايدن وتمثل الأعلام الشعب الأمريكي، الذي لن يتمكن من حضور الحفل يوم غد الأربعاء بسبب كورونا.



