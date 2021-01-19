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حوادث

الداخلية تضبط مصنعا لتدوير مخدر الهيروين بالإسماعيلية.. شاهد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:36 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر  مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتبين أنهما (عاطل ، والدته "ربة منزل") حيث أمكن ضبط الأول حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه ، وضبط الثانية حال تواجدها بمسكنها ، وعُثر بحوزتهما على (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 250 جرام – 20 كيس لمسحوق الهيروين معدة للترويج وزنت 10 كيلو جرام بإجمالى وزن 12,250 كيلو جرام) ، وضبط (الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس) .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها لحساب والد الأول وزوج الثانية (مالك مكتب إستيراد وتصدير - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة شمال سيناء ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والسيارة والهواتف للنقل والترويج.

و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000 – ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباَ).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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