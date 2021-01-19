ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استبعاد عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في تأمين بايدن لسبب خطير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:35 م
الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
Advertisements
شريف سيد
أعلن مسئول في الجيش الأمريكي وآخر بالمخابرات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استبعاد عنصرين من الحرس الوطني، من مهام تأمين تنصيب جو بايدن. 

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فإن هذا الاستبعاد جاء بسبب العثور على صلات تربط العنصريين بمجموعات يمينية متطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" بفحص جميع أعضاء الحرس الوطني المتجهين إلى واشنطن. 

وذكرت وسائل الإعلام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بفحص 25 ألفا من الحرس الوطني المرسلين إلى واشنطن العاصمة، وذلك خوفا من وقوع هجوم محتمل من الداخل. 

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارًا مكثفًا لقوات الحرس الوطني، وذلك قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم الأربعاء المقبل. 

وقالت الصفحة الرسمية لقوات الحرس الوطني، على "تويتر" إن أكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني وصلوا إلى العاصمة واشنطن، استعداد لحفل التنصيب، بينما يظهر مقطع فيديو آخر لحظة نزول الجنود من طائرة الشحن التي تقلهم إلى العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إنشاء منطقة عسكرية حول العاصمة واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متزامنة في جميع الولايات.. تحذير خطير من الـ FBI بشأن احتجاجات مسلحة قبل تنصيب بايدن

رئيس لجنة الاستخبارات بـ النواب الأمريكي: واشنطن تحولت إلى بغداد مع اقتراب تنصيب بايدن

انتشار مكثف لقوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن.. فيديو

هدد باستخدام السلاح لرفض بايدن.. القبض على مسئول أمريكي

مفاجأة.. مخاوف أمريكية من حدث خيانة من داخل قوات الحرس الوطني

قبل يوم من تنصيب بايدن.. البنتاجون: لم نتلق معلومات استخباراتية بوجود تهديد

ترشيحاتنا

أنت بصيت على الـ"فار".. أحمد حسن يروي ما حدث بين محمد الشناوي والحكم

أخبار الرياضة.. مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي.. غليان في الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

إصابة محمد مجدي أفشة بـ مران الأهلي

دراسة تكشف عن نوع من النباتات يقوي المناعة ويعالج السرطان

بالأحمر..منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك

عيد ميلادها الـ 41.. مي عز الدين ضد الزواج .. ما السر؟

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول