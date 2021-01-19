بمكونات في مطبخك.. مشروب سحري يقوي المناعة ويقي من أمراض خطيرة

يقوم الجهاز المناعي بعمل رائع في الدفاع ضد الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، ولكن قد تكون المناعة عند البعض ضعيفة مما لا يمكنها من حماية الشخص من الإصابة بالأمراض والجراثيم.
واستكشف الباحثون آثار النظام الغذائي والتمارين الرياضية والعمر والضغط النفسي وعوامل أخرى على الاستجابة المناعية، والعوامل الطبيعية التي يمكنها تقوية الجهاز المناعي بشكل جيد.
وخط الدفاع الأول هو اختيار نمط حياة صحي، ويعد اتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة هو أفضل خطوة فردية يمكنك اتخاذها نحو الحفاظ على نظام المناعة قويًا وصحيًا بشكل طبيعي، ويعمل كل جزء من أجزاء جسمك ، بما في ذلك الجهاز المناعي ، بشكل أفضل عند حمايته من الاعتداءات البيئية ودعمه باستراتيجيات الحياة الصحية مثل:
لا تدخن.
تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.
اتمرن بانتظام.
حافظ على وزن صحي.
احصل على قسط كافٍ من النوم.
اتخذ خطوات لتجنب العدوى ، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.
حاول تقليل التوتر.
وتوصي لجنة الأطباء للطب المسؤول بهذا العصير، امزج المكونات التالية لمدة دقيقة واحدة ، أو حتى تصبح ناعمة حسب الرغبة:
المكونات
1 برتقالة مقشرة
1 كوب عنب
1 موزة مقشرة
1 كمثرى
1 كوب حليب الصويا أو اللوز أو الأرز
2 كوب كرنب طازج أو سبانخ
مكعبات ثلج (اختياري)
المصدر medicalnewstoday