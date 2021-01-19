بمكونات في مطبخك.. مشروب سحري يقوي المناعة ويقي من أمراض خطيرة

لا تدخن.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

اتمرن بانتظام.

حافظ على وزن صحي.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

اتخذ خطوات لتجنب العدوى ، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

حاول تقليل التوتر.



