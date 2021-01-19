رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك

وقامت دراسة أجريت عام 2017 بقياس كمية الكورتيزول ، هرمون التوتر ، و

وجد الباحثون في تلك الدراسة أن كمية الكورتيزول كانت أقل بعد الغناء ،

وهناك بعض الأدلة على أن الغناء قد يقوي جهاز المناعة ويساعدك على محاربة الأمراض، و

لأن الغناء ينطوي على التنفس العميق والاستخدام الخاضع للرقابة لعضلات الجهاز التنفسي ، فقد يكون مفيدًا لبعض حالات الرئة والتنفس.