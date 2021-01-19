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رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:48 م
فوائد الضحك والغناء
فوائد الضحك والغناء
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نهى هجرس
وجدت أدلة علمية قوية تثبت أن الغناء مفيد لجسمك وعقلك، كما يمكن للغناء أن يفيد صحتك الجسدية والعقلية ، ويرفع من روجك المعنوية بشكل كبير.

وقامت دراسة أجريت عام 2017 بقياس كمية الكورتيزول ، هرمون التوتر ، ووجد الباحثون في تلك الدراسة أن كمية الكورتيزول كانت أقل بعد الغناء ، وجدوا أيضًا أن الغناء يقلل من مستويات التوتر سواء كان المشاركون يغنون في مجموعة أو بمفردهم.

وهناك بعض الأدلة على أن الغناء قد يقوي جهاز المناعة ويساعدك على محاربة الأمراض، ولأن الغناء ينطوي على التنفس العميق والاستخدام الخاضع للرقابة لعضلات الجهاز التنفسي ، فقد يكون مفيدًا لبعض حالات الرئة والتنفس.

يعاني الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى من فقدان تدريجي للذاكرة، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات كانوا قادرين على تذكر كلمات الأغاني بسهولة أكبر من الكلمات الأخرى.

ومع ذلك ، وجد المغنون أنهم يتذكرون أكثر من مجرد كلمات الأغاني، وبعض الأشخاص أعاد غناء الأغاني المألوفة فجأة ذكريات الحياة التي نسوها أيضًا.

كما قامت دراسة أجريت عام 2018 في المملكة المتحدة بتقييم 20 شخصًا في برنامج الغناء المعروف باسم مشروع Sing Your Heart Out، وكان من بين المشاركين أشخاص يعانون من أمراض نفسية ، بالإضافة إلى عامة الناس.

وجد الباحثون أن المشاركين أبلغوا عن تحسن في صحتهم العقلية ومزاجهم وشعورهم بالعافية والشعور بالانتماء نتيجة ورش العمل الغنائية هذه.

المصدر healthline


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