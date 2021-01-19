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محافظات

بعد شفائهم من كورونا .. خروج 4 أطفال من مستشفى بنها التخصصي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
كشف مصدر طبي بمستشفى بنها للأطفال التخصصي بمحافظة القليوبية  خروج 4 أطفال من المستشفى بعد أن أثبتت مسحتان متتاليتان على مدار 5 أيام تعافيهم من فيروس كورونا المستجد بالاضافة الى سلبية عينات 9 وخروجهم من المستشفى على مرحلتين.


واشار المصدر الى أن الأطفال حالتهم مستقرة وخرجوا بسلام اليوم مؤكدا أن من بينهم طفل رضيع عمره 4 شهور كان محجوز أيضا بالمستشفى. 

واضاف المصدر إن باقي الأطفال المعزولين منزليا تحسنت حالاتهم الصحية وتعافوا مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح مابين  3 إلى 10 سنوات حيث كان يتم المتابعة معهم  بالعلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وكان مستشفى الأطفال التخصصي قد أعلن تخصيص طابق بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية وفي حالة تزايد أعداد الإصابات يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.

وطالب المستشفى اولياء الامور بالحفاظ على أبنائهم ومراعاتهم جيدا خلال هذه الفترة ومتابعة كافة الأعراض التى تطرأ على الأطفال وسرعة علاجها أولا بأول وعدم تركها لتتفاقم إلى جانب الاهتمام بأعمال التعقيم للمنزل والألعاب الخاصة بهم فى المنزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خاصة في حالة وجود إصابة أو اشتباه في محيط الأسرة والعائلة حتى لا يصاب الأطفال بمكروه.

من جانبها حذرت الدكتورة سمية علون رئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة بنها من خطورة إصابة الأطفال بفيروس كورونا خاصة فى مرحلته الثانية خاصة بعد تحور الفيروس عن الموجة الأولى واختلاف أعراضه. 

وقالت علون فى تصريح خاص لـ صدى البلد إن الطفل يصاب بكورونا مثل أي شخص ولكن أعراضه تكون مختلفة عن الكبار،حيث يصاب الطفل بنزلات معوية وسخونية شديدة وكحة والم فى الصدر وكل هذه الاعرض اشتباه للاصابة بفيروس كورونا ولكن بعض الأسر لم تنتبه لهذه الاصابات. 

وأضافت أن الطفل مصدر خطر للعدوى ونقل الفيروس من الكبار بسبب خروجه المتكرر فى الشوارع واختلاطه مع الغير دون اخذ اى احتياطات فضلا عن اصابته بالأعراض  دون الاهتمام بانها إصابات كورونا. وطالبت الدكتورة سمية بالاهتمام بالتغذية السليمة والاكثار من تناول الخضار والفاكهة وايضا الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الاختلاط المتكرر وتقليل خروج الاطفال فى الشوارع قدر الإمكان.
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