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محافظات

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بشبرا الخيمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:23 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة المحلية بحى شرق شبرا الخيمة بتنظيم حملة نظافة وتطهير وتعقيم داخل مبنى الحى وعدد من المنشآت الأخرى وذلك فى اطار حرص اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على صحة المواطنين. 


وقال الدكتور بكر عبدالمنعم ،إن الحملة قامت بمتابعة تطهير المنشآت ذات الكثافات والتى تقوم بخدمه المواطنين وكذا دور العبادة كما تم تطهير مبنى مكتب بريد مسطرد ومكتب الشئون الاجتماعية واداره الاوقاف والمجمع الإسلامى والمسجد القبلى بمسطرد.
 
وأشار إلى أن الحملات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى ينفذها حى شرق شبرا الخيمة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

من ناحية اخري قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات في مجال ( الطرق - مياه الشرب - الصرف الصحي ) بمركز ومدينة شبين القناطر وذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية ، حيث تم اختيار مدينة شبين القناطر لبدء العمل علي تنفيذ مشروع تطوير قري وعزب وتوابع المدينة والتي يبلغ عددها 36 قرية و 148 عزبه.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري مشاة كفر شبين أعلى السكة الحديد بتكلفة 5 مليون جنيه، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وسوف يخدم الكوبرى عبور الطلبة داخل كفر شبين، إلى المعهد الأزهري ومدرسة التعليم الأساسي ، موجها بسرعة الانتهاء منه بنهاية الشهر الجاري. 

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شبين القناطر – قليوب بطول ١٤ كيلو متر، موجها رئيس المدينة بالتنبيه على مقاول المشروع  بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف  .

وخلال الجولة لاحظ المحافظ معرض سيارات مقام على أرض زراعية و يقوم بافتراش السيارات على حرم الطريق شبين - قليوب بمنطقة الزهويين، وأثناء تواجد سيادته تم استدعاء المعدات وإزالة المخالفات على الفور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محطة رفع ( طحانوب  ) بتكلفة 63 مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بالبدء في أعمال توصيل وصلات المنازل، وشدد على أن يتم التسليم وتشغيل المحطة خلال شهر، كما تفقد المحافظ إنشاء محطة معالجة الكوم الأحمر.

جدير بالذكر أن المحطة سوف تخدم قرى ( الكوم الأحمر - نوى - الزهويين- نوب طحا - الحصافة - كفر الدير ) بتكلفة ١٣٤ مليون جنيه ، حيث وجه المحافظ برصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى المحطة بطول ٧٥٠ م.
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بشبرا الخيمة
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بشبرا الخيمة
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بشبرا الخيمة
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