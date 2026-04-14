ما لا تعرفه عن مبادرة «منحة علماء مصر» الداعمة للطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات

أُطلقت المبادرة الوطنية «منحة علماء مصر» برعاية البنك المركزي المصري، بهدف دعم الطلاب المتفوقين غير القادرين في الجامعات المصرية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية المستقبلية.

وتستهدف المبادرة توفير مظلة دعم متكاملة تشمل سداد المصروفات الدراسية، وتقديم مساندة معيشية، إلى جانب برامج تدريبية لتنمية المهارات الشخصية والمهنية والقيادية، بما يساعد الطلاب على تحقيق أقصى إمكاناتهم العلمية والاستعداد الفعّال لسوق العمل.

كما تركز المبادرة على عدد من التخصصات الحيوية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، من بينها الطب والهندسة وعلوم الحاسب والاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا والزراعة والتجارة والحقوق والفنون، دعمًا لتأهيل كوادر قائمة على المعرفة والابتكار.

وتأتي المشاركة في هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي الذي يتبناه المصرف المتحد بقيادة طارق فايد ، تأكيدًا لالتزامه بدعم التعليم كأحد أهم الاستثمارات في مستقبل الوطن، وتعزيز العدالة التعليمية بين جموع الشباب المتميز.