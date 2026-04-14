الجونة تستضيف فعاليات مصرفية تفاعلية باحتفالات أعياد الربيع

تشهد مدينة الجونة تنظيم فعاليات مصرفية تفاعلية للعام الثاني على التوالي بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، في إطار تحركات تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع العملاء في الوجهات السياحية الحيوية.

وتقام الفعاليات في منطقة أبو تيج مارينا، حيث تتضمن أنشطة تعريفية بالخدمات المصرفية والحلول الرقمية، إلى جانب مساحات تفاعلية تتيح للزوار التعرف على أحدث أدوات المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية المتطورة، بما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي.

كما تشمل الأنشطة مبادرات ترويجية ميدانية تهدف إلى تعزيز تجربة الزائرين خلال فترة الاحتفالات، وجذب شرائح متنوعة من الجمهور، خاصة مع ارتفاع الإقبال على المدينة في هذه المناسبة الموسمية.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية توسع تستهدف ترسيخ الحضور في السوق المحلي، وزيادة معدلات التفاعل مع العملاء خارج الأطر التقليدية للفروع المصرفية، مع التركيز على تطوير الخدمات الرقمية كأحد محاور النمو.

وتندرج الفعاليات ضمن جهود بنك ABC لتعزيز انتشاره والتواصل مع العملاء في عدد من الوجهات الحيوية داخل مصر، دعمًا لتوجهاته نحو الابتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.