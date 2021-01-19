لفك الحظر.. تعرف على المستندات وشروط بيع سيارات المعاقين

اعلنت المجالس الطبية المتخصصة مؤخرا عن تدشين موقع إلكترونى جديد لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك ، وجاء ذلك بعد إصدار نيفين جامع وزير الصناعة و التجارة ، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، فيما يخص استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021.

ويسمح القرار الجديد للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021 ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا ، و فك الحظر عن سيارة ذوي الإعاقة لمن سبق له الحصول على سيارة معاقين ، وفقًا لتعديل رقم 295 باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73،

و يحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات ، و بعد انقضاء إحدى المدتين، يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها. كما يستطيع مالك السيارة من ذوى الإعاقة، أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.

و يتيح القانون المصري لمالك السيارة أحد الخيارين، في حال أراد الشخص من أصحاب الهمم امتلاك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها معفاه من الجمارك .. وفقًا للتالى:

1- إتاحة بيع السيارة القديمة، بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وهنا يقوم المالك بسداد مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة، ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.

2- يتم اصدار قرار بفك حظر البيع تلقائيًا، بعد مرور خمس سنوات على شراء السيارة، مع إرسال قرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة، وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.

3- و في حال أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك ، و تقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة. وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة.

اما شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة معفاه من الجمارك فهى كالتلى :

1- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

3- وجوب الحصول على بطاقة خدمات متكاملة

4- تقارير طبية بنوع وشدة الإعاقة، بتاريخ حديث لا يتعدى الـ 3 شهور.