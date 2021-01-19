محافظ دمياط تتفقد المزرعة السمكية بالرطمة لبحث سبل التطوير

زارت ،اليوم الإثنين، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، المزرعة السمكية بالرطمة لبحث المقترحات الخاصة بتطويرها، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلب المحافظة بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





فيما وقد ناقشت "المحافظ" عدد من الخطوات للبدء في أعمال التطوير للمزرعة التى تقع على مساحة ١٨٥٦ فدان وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكى وذلك وفقًا لعدة معايير و اشتراطات محددة.





كما تم استعراض مشتملات التطوير والتى تتضمن تنفيذ مآخذ للمياه والكهرباء و الصرف و بوابات رى ونقاط أمن وحراسة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بذلك، مؤكدة على سرعة وضع التصورات الدراسات والمقايسات، للبدء فى عمليات التطوير عبر عدة مراحل..





وخلال الزيارة أيضًا،، تفقدت "المحافظ "المزرعة واطلعت على الأنواع التى تنتجها من الأسماك، وفى هذا السياق نوهت الى أن المحافظة حريصه كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع انتاجيتها.





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