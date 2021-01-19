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محافظات

انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المستشفى التعليمي بالمنوفية.. والمحافظ يأمر بمولدات إضافية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:37 م
المستشفي التعليمي
المستشفي التعليمي بالمنوفية
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مروة فاضل
شهدت العناية المركزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي انقطاعا مفاجئا للكهرباء وسط تخوفات على المرضى من انقطاع الكهرباء عن الأجهزة.

وتدخل محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون وانتقل الى المستشفى برفقه نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير المساعد للمستشفى التعليمي.

وكلف وكيل وزارة الكهرباء بتوفير مولدات إضافية بجوار المستشفى طوال الليل تحسبا لأي طوارئ وإرسال فنيين من المديرية لمساعدة فنيي المستشفى التعليمي في إصلاح العطل .

وكلف مسئولي المحافظة بتوفير مولدات أخرى احتياطية للتعامل مع أي طوارئ طوال هذه الليلة .

وفي الوقت نفسه استمع المحافظ للأطقم الطبية والتمريض واطمأن بنفسه على المرضى، مؤكدا أن حالة المرضى مستقرة ولم تحدث أي أضرار لهم، مشددا علي تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى .

ووجه المحافظ السكرتير المساعد بالتواجد الدائم في المستشفى لحين وصول المولدات والتأكد من انتظام الوضع بصورة كاملة ، فضلا عن تكليف مدير غرفة عمليات المحافظة بإقامة كاملة طوال الليل للمساعدة في أي طوارئ وتسهيل أية عقبات أمام مسئولي المستشفى التعليمي .
انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المستشفى التعليمي بالمنوفية.. والمحافظ يأمر بمولدات إضافية
انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المستشفى التعليمي بالمنوفية.. والمحافظ يأمر بمولدات إضافية
انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المستشفى التعليمي بالمنوفية.. والمحافظ يأمر بمولدات إضافية
انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المستشفى التعليمي بالمنوفية.. والمحافظ يأمر بمولدات إضافية
انقطاع مفاجئ للكهرباء عن المستشفى التعليمي بالمنوفية.. والمحافظ يأمر بمولدات إضافية
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