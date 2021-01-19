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رياضة

تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:28 م
لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الدحيل القطري ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الرابع من فبراير المقبل، وذلك بحسب القرعة التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء اليوم الثلاثاء. 

الأهلي بطل إفريقيا يظهر في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه كثاني أكثر فرق العالم مشاركة في البطولة، بعدما نجح في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 على حساب منافسه التقليدي الزمالك في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وذلك للمرة التاسعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الأقوى في البطولة الإفريقية.

ونسرد أبرز محطات فريق الدحيل القطري في السطور التالية:
تأسس فريق الدحيل القطري صاحب لقب الفرسان الحمر في عام 2009 تحت مسمى لخويا القطري، قبل أن يتحول اسمه إلى الدحيل، ليصبح أحد أبرز الفرق القطرية، والذي فرض نفسه على الجميع رغم حداثة عهده بالكرة القطرية.

ويشارك الدحيل في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بصفته بطل دوري الدولة التي تستضيف مونديال الأندية وفق لائحة البطولة.

ويمتلك الدحيل العديد من الألقاب المحلية بواقع 7 ألقاب لبطولة الدوري القطري، ولقبين لبطولة كأس قطر، ولقبين لبطولة كأس الشيخ جاسم، و3 ألقاب لبطولة كأس الأمير، ولقب وحيد لبطولة كأس ولي العهد، بحسب الموقع الرسمي للدحيل.

ويضم الدحيل العديد من اللاعبين البارزين، في مقدمتهم المهاجم القطري المعز علي، الذي نال لقب هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2019 التي استضافتها الإمارات. 

كما يضم الدحيل المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية، بالإضافة إلى ثنائي المنتخب القطري باسم الراوي وكريم بوضيف، وأحدث انتدابات الفريق الكيني مايكل أولونجا والبرازيلي الدولي دودو، القادم من صفوف فريق بلميراس البرازيلي على سبيل الإعارة.

ويقود الدحيل القطري المدير الفني الجزائري صبري لموشية، الذي تولى القيادة الفنية للفريق في أكتوبر من العام الماضي 2020.

ويخوض الأهلي تجربة جديدة في مونديال الأندية بآمال وطموحات عريضة، بعدما سبق أن كان أول فريق إفريقي وعربي ينجح في الصعود إلى منصة التتويج لتقلد الميدالية البرونزية في نسخة البطولة عام 2006، إضافة إلى نجاحه في حصد المركز الرابع في مشاركته الرابعة بالبطولة عام 2012.

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