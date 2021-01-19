أشرف رشاد: نواب الأحزاب رفضوا تصرفات عبد العليم داود في المجلس

قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إنه مجلس النواب ينحاز للمواطن المصري الأصيل، مضيفا أن ملف التنمية المحلية من أهم الملفات التي يعمل بها نواب المجلس.





وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المجلس يعبر عن المواطن، والقيادة السياسية توفر تقديم عمل سياسي بكل شفافية.





وأكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن المستشار حنفي جبالي قادر على أن يخرج مجلس النواب بأفضل صورة مشرفة، مشيرا إلى أن بعض المحافظين يعملون في جزر منعزلة عن النواب.





وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب قامة قانونية قديرة، لافتا إلى انه تم تدشين موقع لتوجيه المواطنين للحكومة من خلال حزب مستقبل وطن.





وأكمل رشاد، أنه نواب كل الأحزاب السياسية رفضوا تصرفات النائب محمد عبد العليم في مجلس النواب والتي انتهت بترده من المجلس بقرار من رئيس المجلس.



