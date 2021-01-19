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أمريكا تفرض عقوبات على سفينة روسية تشارك فى «نورد ستريم 2»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:09 م
أمريكا تفرض عقوبات
أمريكا تفرض عقوبات على سفينة روسية تشارك فى «نورد ستريم 2»
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية الغد تقريرًا يفيد بأن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على سفينة روسية قبل يوم واحد من تنصيب "بايدن" حكم الولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف التقرير أن السفينة الروسية كانت مكلفة بإيصال انابيب لإيجاز مشروع لنقل الغاز الطبيعي مباشرة من روسيا إلى ألمانيا المطلق عليه "نورد ستريم2”.

وأوضح  أن العقوبات التي فرضتها "واشنطن" تعتبر الأولي من نوعها كإجراء تتخذه الولايات المتحدة ضد المشروع الذى كان نقطة خلاف كبيرة بين الولايات المتحدة و برلين .

ولفت التقرير إلى أنه فى وقت سابق من هذا الشهر الجاري حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الشركات الأوروبية التى مازالت تشارك فى بناء خط الأنابيب من أن العقوبات التى كانت تهددها منذ شهور قد تدخل حيز التنفيذ قريبًا.


وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تدعم خط الأنابيب "نورد ستريم ٢" ولكن أمريكا تخشى أن يمنح موسكو نفوذًا لا داعى لها على ألمانيا وأوكرانيا وأوروبا الوسطى .

وتابع التقرير أن العقوبات الأمريكية جاءت وسط دعوات متزايدة بين قادة المعارضة في المانيا لحكومة المستشارة "إنجيلا ميركل" لوقف بناء خط الأنابيب بسبب سجن زعيم المعارضة الروسية .

وأكد التقرير أنه من المقرر  أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد تولى "بايدن" مهام منصبه غدًا الأربعاء.
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