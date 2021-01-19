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بلاش تلعب مع الوحش.. تامر أمين يحذر اتحاد الكرة بسبب إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:50 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن ما قام به محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي غير مقبول، والجميع يرفض تصرف الشناوي.
 
وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن حكم المباراة لم ينذر الشناوي خلال المباراة سواء بكارت أصفر أو أحمر.

ولفت إلى أن حكم المباراة أصدر تقريرا بعد نهاية المباراة، معلقًا "أنا حاسس أن فى حد هو اللى كلم الحكم عشان يعمل التقرير والقرار يصدر فى اليوم التالى بالوقف لـ 4 مباريات وغرامة مالية".

وأشار إلى أن هناك كيلًا بـ مكيالين فى هذا الموضوع، مؤكدًا أن رمضان صبحى فى إحدى المباريات قام بمسك يد جهاد جريشة، وهو نفس ما قام به الشناوي ولم يتعرض لأي عقوبة.

وهاجم تامر أمين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، معلقًا "بلاش اللعب مع الوحش، وهي جماهير النادى الأهلي".

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