سمير عثمان: إيقاف محمد الشناوي هزار وتهريج

قال سمير عثمان الحكم الدولي السابق، إن قرار اتحاد الكرة بشأن إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي 4 مباريات ، وتغريمه ماليا ، علي خلفية مشادته مع حكم مباراة فريقه امام البنك الاهلي ، "هزار وتهريج" .





وأضاف عثمان خلال تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس 2 : الشناوى أخطأ ويجب معاقبته الا ان التسلسل القانوني للأحداث غريب للغاية ويثير حالة مريبه لانه لا يجوز الضغط علي الحكم لكتابة تقرير موجه.





وأكمل : ليس قانوني أن يتم إدراج في تقرير الحكم واقعة كان طرفا فيها ومررها خلال المباراة ، الحالة الوحيده الذي يتم فيها الرجوع الي الكاميرات هو ان الحكم لم يَرَ الواقعة ، وفي حالة الشناوي؛ كان الحكم طرفا في الواقعة .





وأردف: مرر الحكم الواقعة دون انذار او بطاقة حمراء خلال احداث اللقاء، وبالتالي لا يجوز أن تكتب في التقرير .