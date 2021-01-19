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رياضة

سمير عثمان: إيقاف محمد الشناوي هزار وتهريج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:26 ص
سمير عثمان
سمير عثمان
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عبدالله هشام
قال سمير عثمان الحكم الدولي السابق، إن قرار اتحاد الكرة بشأن إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي 4 مباريات، وتغريمه ماليا، علي خلفية مشادته مع حكم مباراة فريقه امام البنك الاهلي، "هزار وتهريج" . 

وأضاف عثمان خلال تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس 2 :  الشناوى أخطأ ويجب معاقبته الا ان التسلسل القانوني للأحداث غريب للغاية ويثير حالة مريبه لانه لا يجوز الضغط علي الحكم لكتابة تقرير موجه. 

وأكمل : ليس قانوني أن يتم إدراج في تقرير الحكم واقعة كان طرفا فيها ومررها خلال المباراة ، الحالة الوحيده الذي يتم فيها الرجوع الي الكاميرات هو ان الحكم لم يَرَ الواقعة، وفي حالة الشناوي؛ كان الحكم طرفا في الواقعة . 

وأردف: مرر الحكم الواقعة دون انذار او بطاقة حمراء خلال احداث اللقاء، وبالتالي لا يجوز أن تكتب في التقرير . 
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