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رياضة

كده يبقي تهريج.. إبراهيم سعيد يعلق على إيقاف محمد الشناوي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:57 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم
علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي بعد اعتراضه على حكم لقاء مباراة الأهلي مع البنك الأهلي.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "‏اذا تم ايقاف محمد الشناوي علي الصوره المتداوله فقط يبقي القرار ملوش اي لزمه، لو تصرف اخر مع تقرير الحكم؛ يبقي ماشي، انما لو علي الصوره فقط !!! يبقي أسكت احسن عشان كده يبقي تهريج". 

وقرر اتحاد الكرة إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي. 


ومن المقرر على ضوء هذا الإيقاف، أن يغيب اللاعب عن 4 مباريات مهمة سيخوضها الفريق أمام المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.
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