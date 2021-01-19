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أخبار العالم

قبل الانتقال إلى البيت الأبيض.. بايدن يودع أنصاره باكيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:07 م
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الشكر إلى أنصاره في مدينة ديلاوير، وذلك قبل الانتقال إلى العاصمة واشنطن، للتنصيب. 

وظهر بايدن وهو يبكي أثناء خطاب وداعه إلى أنصاره في ديلاوير، قبل الانتقال إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. 

وأعرب عن فخره واعتزازه بكونه رئيسا للولايات المتحدة قائلا: "أنا فخور بكوني رئيسكم". 

وقال بايدن في كلمته: "هذه أوقات مظلمة ولكن دائما هناك ضوء،  أتشرف أن أكون الرئيس المقبل والقائد الأعلى للقوات المسلحة". 

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. 
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